Disturbi alimentari: le 10 regole d'oro per un rapporto sano con il cibo (e con lo specchio)

Skuola.net - che da sempre ha a cuore il benessere psico-fisico dei più giovani - ha deciso di fornire a ragazze e ragazzi una vera e propria bussola per orientarsi in questo ambito complesso attraverso i consigli di un vero medico dietologo come la dott.ssa Francesca Dominici. La questione non è secondaria: sui social, dove svolge una meritoria opera di divulgazione, spesso a dare consigli di questo tipo sono "esperti laureati all’università della vita". Ecco perché leggere attentamente il suo decalogo, che anticipa e smonta i falsi miti sulle diete, insegna a difendersi dai finti trend di TikTok, ad ascoltare i primissimi campanelli d'allarme di un disagio e a gestire le proprie emozioni senza sensi di colpa.