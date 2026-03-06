Giornata della Donna, 10 cose su sesso e dintorni da sapere: parola di gin-influencer
In occasione dell'8 Marzo, Skuola.net assieme a Monica Calcagni, la ginecologa star dei social, lancia una guida essenziale che sfata miti, riconosce il valore della prevenzione e insegna il significato del rispetto
Basta falsi miti, silenzi imbarazzati in famiglia o il dolore vissuto come un destino inevitabile: grazie all’opera di divulgazione sui social di professionisti come la ginecologa e influencer Monica Calcagni, una fetta sempre più ampia della popolazione ha accesso a quell’educazione sessuale che spesso le è stata negata, a scuola o in famiglia.
Per permettere a tutte (e a tutti) di mettersi al passo, in avvicinamento alla Festa della Donna il portale Skuola.net l'ha intervistata proprio nella sua veste di "gin-influencer" con oltre 2 milioni di follower tra Instagram, TikTok e YouTube, per confezionare un decalogo che parla a tutte (e a tutti): dalla prima mestruazione alla gestione del desiderio dopo il parto, fino alla rivoluzione dei 50 anni. Così Monica Calcagni ci ricorda che l'informazione è la nostra prima forma di libertà.
Sulla base della sua esperienza in studio e dei continui confronti con la sua community, ecco, dunque, 10 consigli sul mondo femminile rivolti a donne (e uomini) di tutte le età.
1. Bimbe, il vostro corpo non è strano, sta solo cambiando: ci siamo passate tutte…
Il messaggio per le più piccole è semplice ma fondamentale: il corpo non è strano, sta solo crescendo. I cambiamenti come lo sviluppo del seno, le prime perdite o l'arrivo delle mestruazioni non sono problemi da nascondere, ma normali segnali di sviluppo.
Nove volte su dieci, di fronte al dubbio "è normale?", la risposta è sì. Non esistono corpi "giusti" o "sbagliati", ma solo tempi diversi per ognuna: per questo non bisogna aver paura di parlarne con la mamma o il pediatra.
2. Ragazze, l’informazione viene prima dell’imitazione
Molte delle paure delle ragazze legate al corpo, oggi, non derivano dalla realtà ma da quello che guardano su TikTok o Instagram.
Il corpo, però, non deve essere vissuto come un "test di popolarità": avere, ad esempio, cicli mestruali irregolari o perdite fisiologiche, specie nei primi anni, è la normalità e chiedere aiuto non è segno di inesperienza, ma di intelligenza.
3. La protezione non è un optional: "sempre", non "se capita"
Un punto cruciale per chi inizia a vivere la propria sessualità riguarda l'uso dei contraccettivi: la protezione deve esserci sempre, non solo "questa volta" o "se capita".
Il dolore durante i rapporti o durante il ciclo non va banalizzato, seppur non debba essere comunque drammatizzato.
4. Giovani donne, la prevenzione non si improvvisa ma si pianifica
Di fronte a dubbi su contraccezione, fertilità e infezioni (come l'HPV), la regola d'oro è non improvvisare. La prevenzione non inizia quando compare un problema, ma si fa prima: Pap test, vaccino contro l'HPV e controlli regolari sono strumenti salvavita.
Allo stesso modo, provare dolore durante i rapporti non è mai "normale" solo perché succede ad altre, ma è un segnale da non sottovalutare: il benessere sessuale è salute pura, non un accessorio.
5. Mamme, il parto non cancella l'identità femminile
Dopo una gravidanza, il corpo, il desiderio e le priorità cambiano. Ed è assolutamente normale. Ciò che non è normale è sentirsi invisibili. Alla domanda ricorrente "tornerò come prima?", la risposta è: "Tornerai diversa. E va bene così".
È essenziale, per questo, dedicare tempo a sé stesse, dialogare con il partner e prendersi cura della riabilitazione del pavimento pelvico, per non smettere mai di sentirsi donne.
6. Dopo i 50 c’è ancora vita, la menopausa non si subisce in silenzio
La menopausa non è una malattia, ma un cambiamento ormonale importante, che porta con sé vampate, insonnia, secchezza e calo del desiderio. Non si tratta di "capricci" ma di effetti reali.
Non è, perciò, una fase da farsi passare stringendo i denti: esistono terapie ormonali, integratori e strategie mirate per proteggere cuore, ossa e intimità. La qualità della vita conta a ogni età e la sessualità, per chi si trova in quel periodo, può persino diventare più libera.
7. Figli (maschi): capire le donne è educazione, non talento
Rivolgendosi ai maschi, è fondamentale che capiscano che le mestruazioni non sono una barzelletta, il dolore mestruale non è un'esagerazione e la sindrome premestruale non è una scusa.
Inoltre, i ragazzi devono imparare presto il significato del consenso: se una ragazza dice "Non mi sento pronta", sta ponendo un limite che va rispettato, non sta facendo un gioco di seduzione. Il consenso è un "sì" libero, non è pressione, silenzio o imbarazzo.
8. Fidanzati, la salute sessuale è una responsabilità condivisa
La contraccezione, le visite e i test per la cura della propria salute non sono un impegno che le donne devono affrontare autonomamente. Al contrario, si decidono e si affrontano insieme.
Un dolore di lei durante un rapporto è un segnale, non mancanza di desiderio; gli sbalzi d'umore durante il ciclo sono oscillazioni ormonali, non instabilità mentale. Una coppia sana si basa sul dialogo, non sulle supposizioni.
9. Mariti e compagni, la complicità si misura dalla connessione
Le donne attraversano tante fasi biologiche - gravidanza, allattamento, menopausa - che impattano su corpo e mente. Quando un partner pensa "lei non è più come prima", deve capire che la compagna è semplicemente cresciuta e cambiata.
La chiave per superare le difficoltà? Adattarsi insieme: una donna che si sente profondamente ascoltata si rilassa, e una donna rilassata torna a desiderare.
10. Un messaggio per tutte: trasformare la vergogna in consapevolezza
Le donne, a seconda della fase della vita in cui si trovano, affrontano sfide diverse: le adolescenti e le ragazze, per via della poca esperienza, possono cadere nella trappola di visioni fuorvianti o frammentate, le trentenni e quarantenni possono farsi schiacciare dalle troppe aspettative, mentre le over 60 (di oggi) rischiano di portare i segni di un'educazione basata sui silenzi.
L'obiettivo finale, però, deve essere unico per tutte: trasformare la vergogna in consapevolezza.
Perché quando una donna capisce il proprio corpo e ci convive con orgoglio, finalmente, smette di averne paura.