Giornata della Donna: il significato dell’8 marzo

8 MARZO: LA SCELTA DI UNA DATA – La scelta dell’8 marzo come data da dedicare alle donne di tutto il mondo risale all’epoca che precede la Seconda Guerra Mondiale e si rifà ad alcuni episodi, diversi nelle varie culture, per cui non è semplice ricostruire le motivazioni di una scelta. Si è cominciato a parlare di una giornata in cui ricordare i diritti delle donne già nel 1908 negli Stati Uniti, nel corso della conferenza del Partito Socialista di Chicago: in questa occasione l'iniziativa fu presa dal membro Corinne Brown, la quale nel suo intervento denunciò la condizione di sfruttamento delle operaie, discriminate anche dal punto di vista salariale. L'anno successivo si tenne, sempre negli Stati Uniti, una grande manifestazione a sostegno del diritto di voto delle donne, seguito dal famoso sciopero delle camiciaie, nel quale scesero in piazza ventimila operaie per chiedere un aumento di salario e un miglioramento delle condizioni di lavoro. Si tornò a parlare di diritti delle donne nel 1910 in occasione della Conferenza Internazionale della Donna a Copenaghen. Una data importante è quella dell''8 marzo 1917, (secondo il calendario gregoriano occidentale, mentre secondo quello giuliano vigente in Russia era il 23 febbraio), giorno in cui le donne di San Pietroburgo manifestarono contro lo zar per ottenere “il pane e la pace”: pochi giorni dopo lo zar abdicò e la data è finita nei libri di storia come inizio della Rivoluzione russa di febbraio che portò al crollo dello zarismo. Gli episodi che indicano l'8 marzo come data scelta per la Giornata della Donna sono numerosi e diversi: il mondo occidentale ha preferito indicare altri avvenimenti legati alla propria sfera storico-culturale: tra questi il drammatico incendio del 1857 in uno stabilimento industriale statunitense nel quale il padrone aveva rinchiuso un gruppo di operaie affinché non partecipassero a uno sciopero: nessuna delle donne sopravvisse al rogo. In alcuni Paesi, tra cui l'Italia, si ricorda invece un episodio analogo, avvenuto a New York l'8 marzo del 1911, quando un altro rogo, avvenuto stavolta in una fabbrica tessile, uccise 134 donne. Nel corso degli anni la storicità di alcuni di questi avvenimenti è stata messa in dubbio, ma l'8 marzo era già diventato un simbolo condiviso: la data è stata perciò confermata, al di là degli episodi che possono averla generata.