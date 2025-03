8 marzo: le mete dedicate alle donne

L’8 marzo è una giornata, benché soltanto una, perfetta non solo per ricordare la grandezza dell’essere donna, ma anche per dedicare alle donne per noi importanti qualcosa di speciale. Del resto “le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società” scriveva Rita Levi Montalcini, una “lei” di levatura eccezionale. Ecco quindi alcune mete per render loro merito in questo fine settimana dell’8 marzo.