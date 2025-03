Festa del mandorlo in fiore: ad Agrigento il folklore dal mondo

Fra gli eventi collaterali più importanti ci sono i concorsi sulle migliori fotografie scattate ai mandorli, la miglior “vetrina in fiore” e quello dedicato ad “Agrigento: emozioni”. Per qualche peccato di gola il nostro viaggiatore va in assaggio al Palacongressi per “CNArte e gusto”, il 15 marzo, selezionando con cibi e prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato tradizionale, ed anche Mandorlo in tavola, per assaggiare piatti selezionati a base di mandorla in giro per i ristoranti. Al Mandorlo Food Village in piazza Marconi invece troveremo lo Street Food nei giorni dal 13 al 16 Marzo. In alcuni punti della città poi si potrà girare fra le bancarelle dei “Mercatini del Mandorlo”, con in vendita particolari oggetti realizzati da artigiani locali per lo più a mano.