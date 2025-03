Parma: al Mercanteinfiera rivive lo stile cult degli anni ‘90

Oltre ad ammirare la consueta esposizione di oggetti antichi e moderni, attentamente selezionati e con pezzi di grande valore, il visitatore trova nel salone dedicato all’arte, al design storico e al collezionismo vintage un grande atelier in cui reinventare il proprio look anni Novanta, sperimentando il Boho Chic e i look di Brenda, Dylan, Brandon, Kelly e Donna, gli iconici personaggi del serial Beverly Hills, lanciato 35 anni fa. Ci sono capi di abbigliamento vintage, cardigan oversize, corsetti, volant e maniche voluminose, abiti a fiori, jeans e giubbotti in pelle sono protagonisti di un intero padiglione, dove è possibile anche modernizzare i look iconici con tessuti tecnici e tagli contemporanei. Acquisti che si possono compiere in sicurezza, affiancati da un’esperta di moda vintage presente nelle giornate di fiera, sia dallo “Sportello Vintage” che dall’”Esperto risponde”, con esperti consultabili gratuitamente su appuntamento.