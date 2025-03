Milano: per una settimana diventa Irlanda

"IRELAND FILM FESTIVAL”: UN’ISOLA DA FILM – Il 2025 è un anno che vede l’Irlanda di nuovo in evidenza per aver prestato la sua bellezza a produzioni stellari, tra cui la seconda stagione di “Mercoledì” e “The Knight of the Seven Kingdoms”, spin off di “Game of Thrones”. Anteo Palazzo del Cinema ospita la rassegna “Ireland Film Festival” con la possibilità di vedere al cinema film in lingua originale. Si inizia lunedì 10 con “Brooklyn”, martedì 11 ci sarà “Belfast”, mercoledì 12 “Nothing Compares”, giovedì 13 “The Banshees of Inisherin” e si chiude venerdì 14 con il titolo inedito in Italia “The Problem with People”. Il costo promozionale del biglietto è di 2,5 euro, mentre per “ Nothing Compares” e “The Problem with People” la visione sarà gratuita. Si consiglia la prenotazione.