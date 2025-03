Parco Giardino Sigurtà: l’8 marzo ingresso libero per le donne e tour guidati gratuiti

ENTRATA GRATIS E MIMOSE PER LE DONNE - In occasione di questa giornata inaugurale, il Parco riserva l'entrata omaggio a tutte le donne (dalle bambine alle signore) e biglietto di entrata ridotto per gli uomini. Un gesto pensato per celebrare la bellezza e il valore delle donne, permettendo loro di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, avvolte dalla serenità e dalla magnificenza di uno dei giardini più affascinanti al mondo. Il Parco Giardino Sigurtà, infatti ha ottenuto negli ultimi 20 anni più di 30 premi, nazionali e internazionali, per la gestione e la magnificenza delle fioriture (prima su tutte l’ormai famoso Festival di Tulipanomania), per le pratiche sostenibili, per l’apprezzamento dei suoi visitatori e per altri aspetti. Per rendere questo giorno ancora più speciale, saranno donate alle prime 1000 visitatrici dei mazzetti di mimose, fiori simbolo di femminilità, rinascita e vitalità.



4 TURNI DI VISITE GUIDATE GRATUITE - Sabato 8 marzo gli orari di apertura del Giardino saranno dalle 9:00 alle 18:00 e anche gli uomini sono invitati a partecipare a questa giornata: per loro, infatti, sarà previsto un biglietto ridotto, al prezzo di 14,00 euro anziché 18,00 euro. Novità 2025: saranno proposti 4 turni di visite guidate gratuite per i visitatori (partenza alle 10:00-11:40-14:00-15:40). La durata del percorso sarà di 1 h e 30 minuti e gli accrediti verranno registrati in biglietteria il giorno stesso: sono previste massimo 50 persone per gruppo.



PARCO FRA I PIÙ BELLI DEL MONDO - Oltre sei secoli di storia, un Labirinto tra i più belli al mondo, 18 laghetti, fioriture stagionali, soffici manti erbosi, iniziative e un ricco calendario eventi rendono speciale l’esperienza al Parco Giardino Sigurtà, aperto tutti i giorni dall’8 marzo al 9 novembre 2025.Questo tesoro verde, a due passi dal Lago di Garda e poco distante da Verona, si estende su una superficie di 600.000 metri quadrati ed è percorribile a piedi, in bicicletta, in golf-cart o shuttle elettrici oppure a bordo del trenino panoramico. Un posto unico, premiato come parco più bello d'Italia nel 2013 e secondo parco più bello d'Europa nel 2015, che ha ricevuto e il Garden Tourism Award come parco più bello al mondo nel 2023.