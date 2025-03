Sardegna: trekking minerario nel Sulcis

In Sardegna la Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara ha lanciato Leg’s Go in Cammino, l’iniziativa che offre a tutte le donne di pernottare gratuitamente fino a tre notti nelle strutture convenzionate lungo il percorso, per scoprire così le bellezze e la cultura del cammino sardo che attraversa il cuore del Sulcis. Leg’s Go in Cammino celebra così il Cammino Minerario di Santa Barbara non solo come percorso fisico, ma come viaggio interiore e comunitario, mettendo in primo piano l’importanza delle donne come custodi della memoria storica e protagoniste di una visione sostenibile per il futuro. La campagna è valida nel 2025 entro il 15 aprile, dal 5 maggio al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 dicembre.