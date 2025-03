Festa della donna: il linguaggio del lavoro che ne racconta le sfide

Secondo Chiara Chidini, Learner Success Manager di Babbel for Business, il cristallo è una metafora che descrive efficacemente le barriere che le donne affrontano nei contesti professionali: trasparenti, nel senso che spesso non sono facilmente individuabili, difficili da rompere, ma al contempo percepite come fragili.

Per questo motivo, è uno degli elementi più ricorrenti nelle espressioni legate al tema della parità di genere in diverse culture.