Il culto del corpo perfetto, anche il Vaticano dice "no": ecco perché

A giocare un ruolo preponderante nella percezione di noi stessi sono soprattutto i social, che funzionano come le vetrine dei negozi di lusso: corpi perfetti esposti in bella vista, davanti a un pubblico che farebbe - e fa - di tutto per poterli ottenere, ma che resta insoddisfatto nella consapevolezza che quella bellezza è irraggiungibile. "Negli ultimi anni i social sono diventati dei luoghi dove i corpi non sono più dei semplici corpi, ma dei progetti, dei prodotti e delle immagini perfezionate e questo cambia radicalmente il modo in cui noi ci guardiamo", afferma la psicologa Elisabetta Carbone a Medicitalia. Di fronte alle immagini deformanti dei social, a livello psicologico accadono due cose: "il confronto sociale automatico" e "la normalizzazione dell'ideale: più vediamo un corpo perfetto, più pensiamo che sia la norma". Questo provoca una divisione netta tra chi si è e chi si pensa di dover essere, "e quel divario lo riempiamo con autocritica, vergogna e frustrazione". La standardizzazione, spiega Carbone, "porta a ideali irrealistici": insoddisfazione costante, senso di inadeguatezza e comportamenti rigidi su cibo e allenamento ne sono le naturali conseguenze.