"Uso bombette e faccio siringhe?". La frase rimbalza su Instagram come un guanto lanciato in faccia agli hater da Can Yaman, che al coro di insinuazioni sul suo fisico risponde senza filtri: "Commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi". Fine della pazienza e inizio di una conversazione che va ben oltre gli addominali scolpiti. Perché se è vero che l’attore turco non ha mai nascosto l'amore per la palestra, è altrettanto vero che dietro ogni muscolo c'è una disciplina raccontata più volte, anche durante la preparazione per interpretare Sandokan, che lo ha costretto a perdere peso e ad asciugarsi per esigenze di copione. Dieci chili in meno, meno massa, più agilità. Poi, a riprese concluse, il ritorno alla versione che conosciamo: possente, massiccia, muscolosa e iper allenata.