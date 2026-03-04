Can Yaman e la nuova frontiera del body shaming maschile: quando anche gli uomini diventano bersaglio dei social
Dalle critiche al fisico alle accuse di fare uso di doping l'attore turco mette a nudo un fenomeno in crescitadi Simona Pisoni
"Uso bombette e faccio siringhe?". La frase rimbalza su Instagram come un guanto lanciato in faccia agli hater da Can Yaman, che al coro di insinuazioni sul suo fisico risponde senza filtri: "Commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi". Fine della pazienza e inizio di una conversazione che va ben oltre gli addominali scolpiti. Perché se è vero che l’attore turco non ha mai nascosto l'amore per la palestra, è altrettanto vero che dietro ogni muscolo c'è una disciplina raccontata più volte, anche durante la preparazione per interpretare Sandokan, che lo ha costretto a perdere peso e ad asciugarsi per esigenze di copione. Dieci chili in meno, meno massa, più agilità. Poi, a riprese concluse, il ritorno alla versione che conosciamo: possente, massiccia, muscolosa e iper allenata.
L'illusione della scorciatoia
Sotto le foto post workout si è consumato il solito rito social: accuse di doping, allusioni alle siringhe di anabolizzanti usate dai bodybuilder per aumentare le prestazioni o del volume muscolare, ridimensionamenti ("c’è di meglio"), fino al classico attacco alla legittimità dello sforzo ("non va mica in cantiere alle sei del mattino").
Il punto non è difendere un attore abituato ai riflettori. Il punto è riconoscere un meccanismo: quando il corpo maschile diventa terreno di pubblica invidia: se è troppo scolpito, allora è finto. Se è troppo curato, allora è narcisista. Se è troppo esibito, allora è colpevole.
Il body shaming non è più solo una questione femminile
Per anni si è parlato di body shaming come una ferita soprattutto femminile. Oggi, però, il bersaglio si allarga. L'ideale maschile contemporaneo è un ibrido impossibile: forte ma non ossessionato, muscoloso ma naturale, disciplinato ma spontaneo. Una contraddizione ambulante.
I social hanno moltiplicato gli specchi
Instagram e TikTok sono palestre visive dove il corpo è biglietto da visita, brand identity. Gli uomini, soprattutto se personaggi pubblici, sono sempre più chiamati a incarnare standard estetici rigidi: addominali in vista, percentuale di grasso sotto controllo, performance atletica costante. E guai a uscire dal seminato, in un senso o nell'altro.
Mascolinità sotto pressione
C'è anche un altro livello, più profondo. La trasformazione dei modelli di mascolinità, ormai meno legati alla sola forza fisica e più aperti a cura e vulnerabilità, ha generato un cortocircuito. Da un lato si chiede agli uomini di mostrarsi sensibili; dall'altro si continua a misurarli in centimetri di bicipite.
In questo scenario, un fisico come quello di Can Yaman diventa simbolo. Per alcuni è aspirazione, per altri provocazione. E quando l'ideale sembra irraggiungibile, la reazione più semplice è delegittimarlo: "Sarà aiutato", "Sarà dopato", "Sarà fortunato". È una forma di difesa psicologica, un modo per non fare i conti con il proprio rapporto con lo specchio e trovare delle giustificazioni al fatto che non si è così.
Dalla critica all'invidia
La parola chiave usata dall'attore - invidiosi - non è casuale. Il body shaming maschile spesso si ammanta di ironia o di pseudo-analisi tecnica ("gambe allenate male"), ma affonda le radici in un confronto costante. In un'epoca in cui il corpo è capitale sociale, chi lo esibisce con sicurezza diventa bersaglio. Eppure, come ha ricordato lo stesso Yaman in più occasioni, "non esistono scorciatoie". Perché dietro ogni trasformazione fisica ci sono disciplina e sacrificio. Che piaccia o no, anche questo è lavoro.
Il vero nodo resta: perché ci riguarda tutti?
La vicenda non parla solo di un attore e dei suoi addominali. Parla di quanto siamo diventati severi giudici del corpo altrui. Di quanto facciamo fatica ad accettare che qualcuno investa tempo e dedizione nella propria immagine senza per questo dover essere smascherato. Il body shaming al maschile è il sintomo di una cultura che continua a valutare il valore personale attraverso l'estetica. Cambiano i generi, non la pressione. E forse la risposta più rivoluzionaria non è un selfie di replica, ma un cambio di sguardo collettivo: meno sospetto, meno veleno, più consapevolezza. Perché dietro ogni fisico, scolpito o meno, c'è una storia che merita rispetto.