FENOMENO DILAGANTE

Can Yaman e la nuova frontiera del body shaming maschile: quando anche gli uomini diventano bersaglio dei social

Dalle critiche al fisico alle accuse di fare uso di doping l'attore turco mette a nudo un fenomeno in crescita

di Simona Pisoni
04 Mar 2026 - 12:27
© Instagram

© Instagram

"Uso bombette e faccio siringhe?". La frase rimbalza su Instagram come un guanto lanciato in faccia agli hater da Can Yaman, che al coro di insinuazioni sul suo fisico risponde senza filtri: "Commenti dei brutti mezzi ometti invidiosi". Fine della pazienza e inizio di una conversazione che va ben oltre gli addominali scolpiti. Perché se è vero che l’attore turco non ha mai nascosto l'amore per la palestra, è altrettanto vero che dietro ogni muscolo c'è una disciplina raccontata più volte, anche durante la preparazione per interpretare Sandokan, che lo ha costretto a perdere peso e ad asciugarsi per esigenze di copione. Dieci chili in meno, meno massa, più agilità. Poi, a riprese concluse, il ritorno alla versione che conosciamo: possente, massiccia, muscolosa e iper allenata.

L'illusione della scorciatoia

 Sotto le foto post workout si è consumato il solito rito social: accuse di doping, allusioni alle siringhe di anabolizzanti usate dai bodybuilder per aumentare le prestazioni o del volume muscolare, ridimensionamenti ("c’è di meglio"), fino al classico attacco alla legittimità dello sforzo ("non va mica in cantiere alle sei del mattino").  

Leggi anche

Can Yaman smentisce la stampa turca: "Non vado in giro con sostanze"

Venezia 79 | Can Yaman

L'attore turco Can Yaman rilasciato dopo poche ore | Era stato arrestato per consumo di droga

Il punto non è difendere un attore abituato ai riflettori. Il punto è riconoscere un meccanismo: quando il corpo maschile diventa terreno di pubblica invidia: se è troppo scolpito, allora è finto. Se è troppo curato, allora è narcisista. Se è troppo esibito, allora è colpevole.

Il body shaming non è più solo una questione femminile

 Per anni si è parlato di body shaming come una ferita soprattutto femminile. Oggi, però, il bersaglio si allarga. L'ideale maschile contemporaneo è un ibrido impossibile: forte ma non ossessionato, muscoloso ma naturale, disciplinato ma spontaneo. Una contraddizione ambulante.

Leggi anche

Can Yaman ha una nuova fiamma? Le foto con Lorena Ramiro scatenano il web

Can Yaman si è fidanzato con Sara Bluma, prima uscita ufficiale

I social hanno moltiplicato gli specchi

 Instagram e TikTok sono palestre visive dove il corpo è biglietto da visita, brand identity. Gli uomini, soprattutto se personaggi pubblici, sono sempre più chiamati a incarnare standard estetici rigidi: addominali in vista, percentuale di grasso sotto controllo, performance atletica costante. E guai a uscire dal seminato, in un senso o nell'altro.

Mascolinità sotto pressione

 C'è anche un altro livello, più profondo. La trasformazione dei modelli di mascolinità, ormai meno legati alla sola forza fisica e più aperti a cura e vulnerabilità, ha generato un cortocircuito. Da un lato si chiede agli uomini di mostrarsi sensibili; dall'altro si continua a misurarli in centimetri di bicipite.

In questo scenario, un fisico come quello di Can Yaman diventa simbolo. Per alcuni è aspirazione, per altri provocazione. E quando l'ideale sembra irraggiungibile, la reazione più semplice è delegittimarlo: "Sarà aiutato", "Sarà dopato", "Sarà fortunato". È una forma di difesa psicologica, un modo per non fare i conti con il proprio rapporto con lo specchio e trovare delle giustificazioni al fatto che non si è così.

Dalla critica all'invidia

 La parola chiave usata dall'attore - invidiosi - non è casuale. Il body shaming maschile spesso si ammanta di ironia o di pseudo-analisi tecnica ("gambe allenate male"), ma affonda le radici in un confronto costante. In un'epoca in cui il corpo è capitale sociale, chi lo esibisce con sicurezza diventa bersaglio. Eppure, come ha ricordato lo stesso Yaman in più occasioni, "non esistono scorciatoie". Perché dietro ogni trasformazione fisica ci sono disciplina e sacrificio. Che piaccia o no, anche questo è lavoro.

Il vero nodo resta: perché ci riguarda tutti?

 La vicenda non parla solo di un attore e dei suoi addominali. Parla di quanto siamo diventati severi giudici del corpo altrui. Di quanto facciamo fatica ad accettare che qualcuno investa tempo e dedizione nella propria immagine senza per questo dover essere smascherato. Il body shaming al maschile è il sintomo di una cultura che continua a valutare il valore personale attraverso l'estetica. Cambiano i generi, non la pressione. E forse la risposta più rivoluzionaria non è un selfie di replica, ma un cambio di sguardo collettivo: meno sospetto, meno veleno, più consapevolezza. Perché dietro ogni fisico, scolpito o meno, c'è una storia che merita rispetto.

Ti potrebbe interessare

videovideo
can yaman
body shaming

Sullo stesso tema