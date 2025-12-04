Can Yaman ha chiuso con Sara Bluma: "Ora cerco il vero amore"

Can Yaman torna single. La sua storia con Sara Bluma, artista e dj di origini algerine, sembra essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di silenzio sui social e l'assenza di scatti insieme, i fan avevano iniziato a sospettare un allontanamento. A confermare l'ipotesi è stato il settimanale "Diva e Donna", che ha parlato apertamente di una rottura definitiva. "Ora cerco un vero amore", avrebbe confidato l'attore, lasciando intravedere un momento di riflessione personale e di ricerca interiore.