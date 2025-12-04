Logo Tgcom24
Fine di un amore

Can Yaman ha chiuso con Sara Bluma: "Ora cerco il vero amore"

Secondo quanto riportato da "Diva e Donna", l'attore turco e la dj si sarebbero detti addio dopo mesi di apparente serenità. Sparite le foto di coppia e silenzio sui social

04 Dic 2025 - 09:41
Can Yaman e Sara Bluma - 29 ottobre 2025 © Instagram

Can Yaman e Sara Bluma - 29 ottobre 2025 © Instagram

Can Yaman torna single. La sua storia con Sara Bluma, artista e dj di origini algerine, sembra essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di silenzio sui social e l'assenza di scatti insieme, i fan avevano iniziato a sospettare un allontanamento. A confermare l'ipotesi è stato il settimanale "Diva e Donna", che ha parlato apertamente di una rottura definitiva. "Ora cerco un vero amore", avrebbe confidato l'attore, lasciando intravedere un momento di riflessione personale e di ricerca interiore.

I segnali della separazione

Un dettaglio dopo l'altro ha alimentato le voci sulla fine del rapporto. Can e Sara non si seguono più su Instagram e lei, a un certo punto, ha perfino chiuso il proprio profilo. L'ultima apparizione insieme risalirebbe a fine ottobre, durante un soggiorno a Tenerife. Da allora, nessuna immagine di coppia, nessuna dedica pubblica. Solo silenzi e post individuali che lasciano intuire un cambiamento, forse definitivo.

Un legame nato sotto i riflettori

La relazione tra Can Yaman e Sara Bluma era stata ufficializzata lo scorso luglio, quando i due si erano mostrati sorridenti e complici durante un evento pubblico. Gli scatti, diffusi anche sui social, avevano subito conquistato i fan, che avevano visto in quella storia una nuova fase di serenità per l'attore turco. Tra dichiarazioni affettuose e piccoli gesti condivisi, sembrava un amore pronto a durare.

Tra riservatezza e curiosità dei fan

Can Yaman ha sempre protetto la propria sfera privata, cercando di tenere le relazioni lontane dai riflettori. Con Sara Bluma, però, aveva scelto un equilibrio diverso, fatto di pochi momenti pubblici ma autentici, che avevano mostrato una parte più tenera e spontanea di sé. La fine improvvisa del rapporto ha quindi stupito il pubblico, che oggi attende una parola ufficiale da parte dei diretti interessati.

Un momento di svolta per l'attore

Negli ultimi giorni Yaman è apparso più riservato e concentrato sul lavoro. Chi lo ha visto in televisione ha notato un tono più serio, quasi pensieroso, forse segno di un periodo personale complesso. Dopo mesi di impegni e di attenzione mediatica, l'attore sembra aver scelto il silenzio come forma di protezione e di equilibrio, lasciando che siano i gesti – e non le parole – a parlare per lui.

