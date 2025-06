Can Yaman si è fidanzato con Sara Bluma, prima uscita ufficiale

Can Yaman è fidanzato! L’attore turco ha sfilato sulla passerella dell’Italian Global Series Festival in corso a Rimini e Riccione, mano nella mano con Sara Bluma. Per la prima volta Can è uscito allo scoperto con la dj riaccendendo i riflettori sulla sua vita amorosa. Pare che i due fossero già stati fotografati qualche tempo fa in un locale di Castel Volturno in provincia di Caserta dove lei si è esibita.