Can Yaman: "Vorrei conoscere una bella donna come Francesca"

A "Verissimo" gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, impegnati con la seconda stagione della serie "Viola come il mare", già visibile su Mediaset Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio, raccontano la loro esperienza sul set. "Francesca è complessa come Viola mentre io sono misterioso come il mio personaggio, sul set l'abbiamo vissuta bene insieme. Ci siamo trovati subito nei nostri personaggi e quindi anche nella vita reale" ha raccontato Can Yaman.

"Quando si stoppano le riprese Francesca guarda subito il cellulare, questo mi dà un po' fastidio. Ha sempre da fare, dice che deve organizzare le cose con sua figlia. Nella terza stagione faccio anche io un figlio così siamo pari! - scherza l'attore - Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, lo faccio. È un po' difficile trovarne una bella come lei, che poi devo dire, da quando lavora con me è ancora più bella. Peccato averla conosciuta un po' tardi".

"È così tutto il giorno, mi stuzzica continuamente - commenta Francesca Chillemi - lo faccio anche io con lui ma qui evito, è molto permaloso".