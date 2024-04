"Verissimo" torna con Barbara Foria e Cristiano Malgioglio

Sabato 27 e domenica 28 aprile, alle 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin.

Sabato: A "Verissimo" gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, impegnati con la seconda stagione della serie “Viola come il mare”, già visibile su Mediaset Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio. Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, racconterà per la prima volta in tv della grave aggressione subita recentemente. Dal serale di “Amici” il percorso delle ultime concorrenti eliminate: la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia. E dal successo riscosso con i suoi monologhi, recentemente, proprio nel talent di Maria De Filippi, sarà in studio per la prima volta, con il suo umorismo, Barbara Foria. Intervista ritratto per l’attrice, modella e cantante argentina Oriana Sabatini, che a luglio sposerà l’attaccante della Roma Paulo Dybala. E infine, il racconto di vita di Peppe Di Napoli, il naufrago che ha abbandonato "L’Isola dei famosi".