E' finita tra Diletta Leotta e Can Yaman? Ecco tutti gli indizi

Sembrava un romanzo d'amore che aspettava solo di essere scritto, invece la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman potrebbe non aver superato nemmeno la prova dell'estate. Dopo qualche mese di fuoco, la fiamma tra loro sembra essersi spenta in fretta e la conduttrice e l'attore sono più lontani che mai. E' da dopo il viaggio di lei in Turchia che le loro vita scorrono su binari paralleli, e intanto pare che lui abbia già trovato un'altra che gli fa battere il cuore...

Diletta aveva trascorso qualche giorno a Istanbul per conoscere la famiglia di Can, e quello è stato l'ultimo avvistamento di coppia. Da lì in avanti la loro estate è proseguita a distanza, lui diviso tra vacanze in Sardegna e progetti di lavoro e lei a godersi il mare con le amiche prima di tornare a bordocampo. Nemmeno uno scatto social, una dedica o un commento. Una lontananza sospetta, che ha fatto drizzare le antenne ai fan (e agli hater) della coppia.

L'assenza di Yaman dalla festa per il 30esimo compleanno della Leotta non ha fatto che gettare benzina sul fuoco del gossip. C'erano tutti gli amici della conduttrice a bordo piscina nella lussuosa villa nel catanese, mancava solo l'attore turco. In tanti si sono chiesti il motivo, e in mancanza di risposte ufficiali si è fatta strada l'ipotesi che i due non siano più una coppia.

In questi giorni la Leotta si trova a Venezia in compagnia di un'amica, Lorenza Di Prima, con cui si diverte a esplorare la città e i tesori della Laguna. Sui social pubblica immagini velate di malinconia, accompagnandole da canzoni che parlano di amori finiti. Ma un dettaglio che ha incuriosito gli appassionati di gossip è il fatto che l'ultima vacanza a due di Diletta e Lorenza risalga ai tempi della fine della relazione con Daniele Scardina. Sarà solo una coincidenza o c'è sotto qualcosa?

Un altro tassello che si aggiunge al mosaico è la scomparsa dell'anello dall'anulare sinistro della Leotta. Per qualche settimana lei ha sfoggiato un brillocco di tutto rispetto, pegno d'amore di Can. Ultimamente però del gioiello prezioso non c'è più traccia.

Ma c'è di più. Yaman sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza mora che, si vocifera, sia la nuova fiamma dell'attore turco. Riservato com'è, lui non si è esposto per confermare o smentire e intanto il gossip impazza. Diletta ha già una sostituta nel suo cuore?

