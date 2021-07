Can Yaman fa un bagno bollente (di folla), la Leotta risponde con sexy yoga

Diletta Leotta si rilassa a Porto Cervo, Can Yaman si concede bagni… di folla in Costiera Amalfitana. La coppia si divide per alcuni giorni di vacanze italiane facendo comunque parlare di sé. L’attore turco sta girando tra Amalfi e Sorrento e si lascia andare ai selfie con i fan, la presentatrice sportiva si rilassa con sedute di yoga decisamente sexy nel resort in Sardegna che la ospita.

Can Yaman è dolcissimo con le piccole fan che incontra a Castellamare di Stabia. Un capannello di gente si ritrova all’uscita del locale dove c’è l’attore. Lui non si defila e si lascia andare alle foto. Solleva due bambine per mettersi in posa con loro. Le prende in braccio e sorride all’obiettivo. Poi saluta la gente che lo filma e lo acclama. La sua vacanza in Costiera è all’insegna dei bagni di folla e lui pare non dispiacersene. “Vi voglio bene” scrive sui social postando il video. Pochi giorni prima era stato in una masseria in Puglia per un po’ di relax e piscina.



Diletta Leotta, invece, è in Sardegna. Da Porto Rotondo posta le sue acrobazie con lo yoga in bikini. La chiave del benessere è il perfetto equilibrio tra la forza della mente e quella del corpo. Diletta lo mostra bene e se il suo fisico è pure supersexy tanto meglio. I follower restano estasiati davanti ai suoi esercizi e si perdono tra gli scorci di pelle e le curve a vista. “Sicuramente non sono il solo ad aver ammirato le geometrie di quell'angolo ottuso” scrive un follower, mentre altri confidano di aver zoomato per vedere ancora meglio…

