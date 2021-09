Can Yaman single è più bello! Guarda che pose hot a Fregene

Sguardo intenso e muscoli d'acciaio: un mix esplosivo che rende Can Yaman un sex symbol irresistibile. Paparazzato da Chi a Fregene, l'attore sfoggia il fisico statuario durante l'allenamento con i pesi, poi in costume in spiaggia mette in mostra gli addominali scolpiti. Ora che è tornato single, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta , è ancora più bello e tentatore.

"Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola", ha raccontato la Leotta a "Verissimo" confessando di provare ancora dei sentimenti per l'attore turco. "Forse le cose sono andate un po' troppo veloci" ha però ammesso, giustificando la rottura arrivata inaspettatamente. Dopo appena un mese di frequentazione era arrivato l'anello di fidanzamento e la proposta di nozze, le presentazioni in famiglia fatte in estate... tutto troppo bello per essere vero. Così come le cose sono andate in fretta tra loro, anche l'addio è arrivato in un lampo, e Yaman è tornato ad essere lo "scapolo d'oro" che fa battere il cuore delle fan.

Per curare le delusioni d'amore, niente di meglio che buttarsi nel lavoro. E così Can si getta a capofitto nella vita professionale. A Roma è impegnato nelle riprese di "Viola come il mare" (la nuova fiction di Canale 5), e intanto si ritaglia anche del tempo per girare lo spot del suo nuovo profumo a Fregene. Il settimanale di Alfonso Signorini l'ha beccato proprio durante i ciack tra workout per potenziare i muscoli, bagni in mare e massaggi bollenti con due ragazze in costumi provocanti. Non male come cura per il mal di cuore...

