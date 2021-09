Addio Diletta, a Venezia Can Yaman ha occhi solo per la bella Moran Atias 

Ufficialmente non è mai stato confermato, ma l’addio tra Can Yaman e Diletta Leotta ormai è chiaro a tutti. Buona parte dell’estate l’hanno trascorsa separati, lei ha festeggiato il compleanno da sola e lui è sbarcato a Venezia da single e sul red carpet ha allungato gli occhi spesso su Moran Atias. Tra l’attore turco e la prorompente mora, che della giornalista sportiva ricorda le curve strabordanti, ci sono stati scambi di sguardi intriganti e sorrisi maliziosi…

Diletta posta uno scatto in costume intero nero distesa in giardino mentre scrive nella didascalia social che l’estate sta finendo. Aria malinconica e fisico mozzafiato, ma tanta distanza e non solo fisica con il suo Can Yaman. Lui è sbarcato in laguna da divo, bello e travolgente come sempre, impegnato a districarsi tra fan impazzite e telecamere puntate.

Sorride sornione, compiaciuto e soddisfatto e pare per nulla disperato per la lontananza dalla Leotta. Sul red carpet si lascia distrarre spesso e volentieri dal décolleté mozzafiato della collega Moran e i due ridono e si divertono lasciando intravedere anche della complicità. Con la giornalista italiana l’attrice israeliana ha in comune oltre al fisico prorompente anche il grande sex appeal. E Can Yaman lo ha colto al volo…

Diletta Leotta a Venezia con un'amica: è finita con Can Yaman? Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: