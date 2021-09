Can Yaman a torso nudo fa impazzire le fan, ma la Leotta va a vedere Bolle

Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Social ancora in subbuglio per le immagini hot di Can Yaman. L’attore turco dopo aver fatto faville sul red carpet a Venezia (dove ha mostrato una sospetta complicità con la collega Moran Atias), scuote il suo profilo Instagram con le foto a torso nudo mentre si spruzza il profumo. Le follower sono in delirio, ma la sua ex è lontanissima a vedere un altro spettacolo. Per Diletta Leotta c’è solo Roberto Bolle, al Castello Sforzesco di Milano.