Can Yaman assalito dalle fan non riesce ad entrare in auto

IPA 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 3 di 22 IPA 4 di 22 IPA 5 di 22 IPA 6 di 22 IPA 7 di 22 IPA 8 di 22 IPA 9 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Chi 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un vero e proprio bagno di folla siciliano per Can Yaman. L’attore turco a Palermo per girare una fiction insieme a Francesca Chillemi è inseguito dalle sue fan che lo aspettano sotto l’hotel, fuori dal ristorante e gli impediscono di raggiungere l’auto. Lui non si infastidisce, anzi gongola e ricambia con sorrisi e concedendosi ai selfie, nonostante gli spintoni per raggiungerlo e accaparrarsi una foto con lui.