Can Yaman e Francesca Chillemi a cena a Palermo, che intesa!

La love story di Yaman e Diletta Leotta ha scatenato un polverone mediatico tra chi li appoggiava, chi non vedeva l'ora che si lasciassero e chi non credeva affatto al loro amore. Da quando è arrivata la rottura, Can è più bello e desiderato che mai ed è costantemente nel mirino del gossip. La sua cena con Francesca non è passata certo inosservata e nemmeno i sorrisi e gli sguardi complici, e i follower si sono scatenati.

Ma se Yaman è single, la Chillemi è felicemente fidanzata. Fa coppia con l'imprenditore Stefano Rosso da cui ha avuto una bambina, Rania, nata nel 2016. La complicità tra i due attori è nata ed è evidente, ma il loro rapporto è strettamente professionale.