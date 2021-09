Can Yaman, Raoul Bova e Luca Argentero: che trio sui social!

"C'erano un torinese, un romano e un turco-romano…". Luca Argentero posta una foto su Instagram che lo ritrae insieme a due colleghi speciali, Raoul Bova e Can Yaman . E fa impazzire le fan. Con l'attore turco nei mesi scorsi si era parlato di "rivalità". Smentite con questo scatto. Argentero e Yaman sono infatti i protagonisti della nuova serie tv su Sandokan .

Una serata tra uomini o reunion per ragioni professionali? E' noto che la fiction "Sandokan" si comincerà a girerà da febbraio 2022. E, a giudicare dalla foto, oltre a Luca e Can, Raoul potrebbe far parte del cast. O almeno è quello che sperano le fan.

Le ammiratrici hanno commentato con migliaia di cuori e messaggi il post. Anche se l'unico "single" dovrebbe essere Yaman. Da tempo Can infatti non pubblica scatti con la bella Diletta Leotta. Luca Argentero è invece felicemente sposato con Cristina Marino, i due sono genitori della piccola Nina Speranza. E Raoul Bova è impegnatissimo da anni con l’attrice Rocío Muñoz Morales, madre delle sue bimbe Luna e Alma.