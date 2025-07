Can Yaman si sposa, chiederà la mano a Sara Bluma

Can Yaman non fa mancare il suo appoggio alla fidanzata nel difficile percorso che lei sta affrontando. Sara Bluma ha denunciato l'ex compagno, dal quale ha avuto un figlio, per gli abusi fisici e psicologici. Sui social ha mostrato i lividi e il volto tumefatto e insanguinato scrivendo: "Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione. Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno... Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione". E ha aggiunto: "Ora ho intrapreso una nuova vita, amo mio figlio e desidero solo il meglio per lui. Attualmente, il padre ostacola i miei tentativi di vedere nostro figlio, ma ho deciso di affrontare la situazione e ho affidato tutto ai miei avvocati. Voglio sottolineare che amore genera amore. È giunto il momento di dire basta alla violenza contro le donne e a ogni forma di abuso. Siamo forti, e dobbiamo sostenerci l’un l’altra, perché questo mondo è spesso costruito da e per gli uomini". Pronto è arrivato l'incoraggiamento di Yaman: "Ti amo e farò di tutto per sostenerti. E sono fiero di te. Gran coraggio finalmente", ha scritto.