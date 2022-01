Can Yaman e Francesca Chillemi, che passione… per il set!

L’affinità è a livelli stellari. Can Yaman e Francesca Chillemi sul set sono una cosa sola. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati a Civita Castellana nel Viterbese dove stanno girando alcune scene della fiction Mediaset “Viola come il mare” e i due attori paiono avere un’intesa a dir poco perfetta. Il gossip che li aveva visti protagonisti un paio di mesi fa li ha lasciati indifferenti: continuano ad essere una coppia (di colleghi) meravigliosa.

Durante le nuove registrazioni della fiction hanno mostrato il solito feeling, ma fuori dal set non si sono mai fatti beccare da soli. A cena al ristorante Yaman e la Chillemi si sono fatti accompagnare dai loro assistenti, proprio per evitare di alimentare voci. Il divo turco nei panni del poliziotto si trova a dover entrare in sintonia con la Chillemi per risolvere un caso. A telecamere spente l’intesa pare esserci già.



Lo scorso novembre la ex Miss Italia e l’ex fidanzato di Diletta Leotta sono stati sorpresi dai flash durante una fuga di lei dall’abitazione di lui. Nessuno dei due ha mai replicato, lasciando cadere i pettegolezzi. Francesca Chillemi è compagna di Stefano Rosso, da cui ha avuto una bimba Rania che tra poco spegnerà 6 candeline. Can Yaman al momento è ufficialmente single.

