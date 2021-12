Can Yaman e Francesca Chillemi, che palleggi a Roma!

Sintonia tra colleghi, pura amicizia, o un flirt nascente? Chissà. Quello che è certo è che Francesca Chillemi e Can Yaman non si lasciano destabilizzare dal gossip e, nonostante le paparazzate e le voci di un amore clandestino, vanno avanti imperturbabili con le loro vite senza mostrare segni di cedimento o farsi avanti con lamentele per l'attenzione mediatica. Sul set della fiction "Viola come il mare" appaiono sereni mentre giocano insieme a palla nelle foto del settimanale Chi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini li aveva beccati qualche settimana fa mentre uscivano tutti imbacuccati dal portone dell'edificio in cui erano stati rinchiusi per due giorni, e il gossip si è scatenato. Francesca ha un compagno, l'imprenditore Stefano Rosso, e una figlia e le voci su un flirt con Can avrebbero potuto essere devastanti. Lei però non ha nemmeno perso tempo a replicare ed ha continuato la sua vita come se niente fosse, divisa tra il set e la famiglia. Lui, single dopo la fine della storia con Diletta Leotta, ora è preso dalla promozione della sua biografia appena pubblicata.



Sul set della fiction di cui sono protagonisti, che da Palermo si è spostato nei pressi di Roma, Yaman e la Chillemi approfittano di una pausa delle riprese per giocare a palla. Lei in minigonna e stivali, lui in jeans e maglione, si rilassano tra un ciack e l'altro. Insieme si divertono senza tensioni apparenti, e uno sguardo cupo dell'attore verso i fotografi è l'unica ombra.

