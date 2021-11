Can Yaman e Francesca Chillemi beccati insieme, è nata una storia?

Che tra Can Yaman e Francesca Chillemi il feeling fosse altissimo era evidente. Sui social avevano postato foto insieme sorridenti e affiatati da perfetti colleghi di set. La sintonia però potrebbe aver valicato i confini dell'amicizia ed essere sfociata in altro, almeno stando al settimanale "Chi che pubblica le foto della coppia in incognito mentre esce dallo stesso portone.

Cappuccio calcato fin sul volto e mascherina nera rendono quasi irriconoscibile Can che esce dal portone di un edificio di Roma seguito dalla Chillemi anche lei tutta bardata per non farsi riconoscere. Ma la loro tattica non ha colto di sorpresa i fotografi del settimanale, pronti a immortalare il momento clandestino dei partner per la fiction "Viola come il mare". Pare che i due abbiano trascorso due notti nella stessa casa.

Dopo la fine della storia d'amore con Diletta Leotta, Yaman era ufficialmente single e felice anche se ultimamente si vociferava di un flirt con Maria Giovanna Adamo. Francesca invece fa coppia con l'imprenditore Stefano Rosso, da cui ha una bambina. Tra i due attori sarà scoccata la scintilla o si frequentano in amicizia?

