Can Yaman a Palermo, guarda le “scene” che mostrano il feeling con Francesca Chillemi

Per copione e per galanteria riempie Francesca Chillemi di attenzioni. Così Can Yaman conquista il pubblico femminile e gongola mentre tutta Palermo lo acclama coma una super star. Le scene di “Viola come il mare” proseguono ma anche a telecamere spente sembra che il feeling tra l’attore turco e la ex Miss Italia sia palpabile. Il settimanale “Chi” ha colto alcuni sguardi d’intesa e sorrisi complici direttamente dal set.

In una pausa delle riprese sotto la pioggia la Chillemi è infreddolita e Yaman non esita a togliersi la giacca per metterla sulle spalle della collega e abbracciarla teneramente per scaldarla. Lui veste i panni del poliziotto e lei quelli di una giornalista e pare che se la intendano parecchio. In un’altra scena, Francesca è di nuovo intirizzita e l’aria del mare pare averla raffreddata. Can Yaman le appoggia la coperta e posa la sua mano sulla spalla per darle conforto e calore.

Dai sorrisi pare che la ex Miss Italia apprezzi le attenzioni e le galanterie dell’attore turco. La simpatia e l’amicizia sul set non sono sfuggiti ai follower che seguono le imprese della coppia con gli occhi a cuore. Ma attenzione perché se Can è single, la bella Francesca è felicemente legata a Stefano Rosso.

