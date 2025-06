Francesca Chillemi è incinta: l'attrice mostra per la prima volta il pancino

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sono stati paparazzati per la prima volta a luglio dal settimanale "Gente", che l aveva sorpresi sempre a Capri a bordo di uno scooter. Certo si capiva che non fossero insieme per caso. Poi i due sono stati nuovamente fotografati mentre si baciavano appassionatamente da "Oggi".

Lui, manageri di 38 anni, è il rampollo di una famosa famiglia di armatori napoletani. Tra loro le cose vanno a gonfie vele e pare che le presentazioni in famiglia siano state fatte: Eugenio ha conosciuto la suocera e Rania (la bimba che l'attrice ha avuto da Stefano Rosso) e Francesca ha incontrato i tre figli che il suo nuovo compagno ha avuto dal precedente matrimonio. Eugenio Grimaldi infatti ha già due figli nati dalla precedente relazione molto importante con Veronica Resca e un terzo nato da una storia precedente di lei.