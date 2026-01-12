Can Yaman smentisce la stampa turca: "Non vado in giro con sostanze"

Dopo un raid della polizia turca in nove night club di Istanbul sono stati arrestati, insieme a Yaman, anche la cantante e attrice Selen Görgüzel, la modella Ceren Alper e l'imprenditrice Ayşe Sağlam, proprietaria di alcuni dei locali perquisiti. Secondo quanto riporta la testata locale Hurriyet, l'attore turco sarebbe stato arrestato dopo una soffiata. Il fermo è durato, tuttavia, poche ore e Yaman è stato rilasciato nel tardo pomeriggio di sabato 10 gennaio.