Su Canale 5 arriva "Il Turco", Can Yaman è un soldato accanto al popolo nella lotta per i propri diritti

L'8 e il 15 aprile, in prima serata, su Canale 5, va in onda in prima visione assoluta ed esclusiva, la miniserie "Il Turco", con protagonista Can Yaman. Al centro del racconto, un giannizzero che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito all'esecuzione. Nel paese della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti. Can Yaman, nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese, interpreta Hasan Balaban, un ufficiale d’élite dell’esercito dell’Impero Ottomano, impegnato nella battaglia di Vienna del 1683.