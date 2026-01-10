L'attore turco Can Yaman rilasciato dopo poche ore | Era stato arrestato per consumo di droga

È durato poche ore il fermo dell'attore turco Can Yaman, arrestato a Istanbul sabato 10 gennaio durante un'indagine su traffico e consumo di droga nei locali notturni. Come riportano media locali, è stato rilasciato nel tardo pomeriggio, dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti. Nella operazione antidroga sono stati coinvolti anche altri vip, tra cui l'attrice Selen Görgüzel. I sette arrestati si sono sottoposti a test tossicologici presso l'Istituto di medicina forense per verificare l'eventuale assunzione di droghe. La polizia turca aveva effettuato nella notte raid in nove night club di Istanbul arrestando alcuni pusher e i gestori dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti. Sarebbe stata una soffiata, secondo la testata turca Hurriyet, a portare all'arresto di Yaman.