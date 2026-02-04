Can Yaman ha una nuova fiamma? Le foto con Lorena Ramiro scatenano il web
L'attore turco, impegnato nelle riprese di un film e una serie in Spagna, è stato avvistato con l'influencer 22enne durante una cena a Madrid
Dopo la fine della relazione con la dj Sara Bluma, Can Yaman torna a far parlare di sé: al centro della cronaca rosa c'è la presunta frequentazione con l'influencer spagnola Lorena Ramiro. Una notizia che arriva dalla Spagna, per l'esattezza da Madrid, dove i due sono stati visti a cena in un noto ristorante. L'attore si è trasferito da poco nel Paese iberico per girare un film e una serie televisiva.
Un appuntamento senza veli
A far sapere del chiacchierato e presunto flirt è il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che sul suo profilo Instagram ha diffuso un video in cui mostra gli scatti "rubati" dei due. "Ho appena ricevuto delle immagini da un follower che mi dice di averli visti cenare insieme al Salvaje, il ristorante dell’hotel dove alloggia Can Yaman. Erano seduti a cena, visibili a tutti, non in un separé né in una zona privata". Non sono mancate le polemiche, che hanno portato Ramiro a chiarire la propria posizione.
Le parole di Lorena
"Riguardo al video di Javi Hoyos, che ha suscitato molto clamore, ho ricevuto un sacco di insulti, critiche, minacce, che sembrano essere diventati normali", ha dichiarato l'influencer. "Non ho ucciso nessuno, non ho distrutto nessuna famiglia, non ho fatto nulla di male. Non c'è nulla per cui debba scusarmi". Ventidue anni, madrileña ed ex fidanzata del giocatore del Barcellona Pedri, Lorena ha poi ammesso la frequentazione con Can, definendolo "bello" e "sexy": "Sono uscita a cena come faccio quasi tutti i fine settimana, ho 22 anni, sono single, mi piace godermi la vita e non ho intenzione di scusarmi per questo. Sono giovane e faccio quello che voglio della mia vita. Mi sono divertita, incredibile. Credo che nessuna nel mio caso avrebbe detto di no".