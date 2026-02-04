"Riguardo al video di Javi Hoyos, che ha suscitato molto clamore, ho ricevuto un sacco di insulti, critiche, minacce, che sembrano essere diventati normali", ha dichiarato l'influencer. "Non ho ucciso nessuno, non ho distrutto nessuna famiglia, non ho fatto nulla di male. Non c'è nulla per cui debba scusarmi". Ventidue anni, madrileña ed ex fidanzata del giocatore del Barcellona Pedri, Lorena ha poi ammesso la frequentazione con Can, definendolo "bello" e "sexy": "Sono uscita a cena come faccio quasi tutti i fine settimana, ho 22 anni, sono single, mi piace godermi la vita e non ho intenzione di scusarmi per questo. Sono giovane e faccio quello che voglio della mia vita. Mi sono divertita, incredibile. Credo che nessuna nel mio caso avrebbe detto di no".