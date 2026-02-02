Sanremo, Can Yaman tra i co-conduttori del Festival
Lo lascia intuire il direttore artistico e conduttore Carlo Conti con un post su Instagram
© Ufficio Stampa Mediaset
Can Yaman tra i co-conduttori della 76esima edizione del Festival di Sanremo? Sembrerebbe proprio di sì. A darne l'annuncio (criptico ma che non lascia spazio a molte interpretazioni) Carlo Conti sul suo profilo Instagram: un fotomontaggio, con il conduttore e direttore artistico nei panni di Sandokan, personaggio interpretato dallo stesso Yaman e che lo ha consacrato sulla scena cinematografica (e non solo) mondiale.
Il post social criptico
Il fotomontaggio che trasforma Conti nella "Tigre della Malesia", o meglio la "Tigre della Città dei Fiori", accompagnato dalla scritta "Carlokan". Poi una didascalia essenziale, ma decisamente eloquente: "Co-co", "co-conduttore". Il tutto accompagnato dall'iconica colonna sonora del film.
Non sarebbe un caso
L'ufficialità ancora non c'è (come invece per Achille Lauro e Laura Pausini che accompagneranno Conti durante i cinque giorni della kermesse), ma tutto sembrerebbe andare in quella direzione, anche perché la celebre serie, con protagonista Kebir Bedi e diretta da Sergio Sollima, compie 50 anni.
L'arresto per droga
L'attore turco era tornato tristemente al centro della cronaca lo scorso 10 gennaio, quando è stato arrestato in una discoteca del lussuoso Hotel Bebek a Istanbul insieme ad altri vip connazionali in occasione di una retata anti-droga e prostituzione. Yaman è stato poi rilasciato dopo essere stato sottoposto a interrogatori e analisi.