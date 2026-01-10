Can Yaman arrestato e poi rilasciato in un'operazione antidroga

C’è anche il nome dell’amatissimo attore Can Yaman, noto per la serie Sandokan tra le varie, tra i vip fermati nella maxioperazione antidroga in nove locali di Istanbul. Durante un blitz nella discoteca del lussuoso Hotel Bebek qualcuno avrebbe segnalato che Yaman aveva fatto uso di droghe e gli sarebbero state trovate addosso sostanze stupefacenti che avrebbero fatto scattare il fermo. L’attore, insieme alla collega Selen Gorguzel, sarebbe stato poi portato all’istituto di medicina forense per svolger i test tossicologici.