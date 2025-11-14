Padova, compra online l’Ozempic per dimagrire: 31enne finisce in coma

Secondo quanto riferito dal Corriere del Veneto, la donna aveva comprato su Internet uno dei farmaci più richiesti al mondo, l’Ozempic, comunemente utilizzato per la cura del diabete di tipo 2 e, in alcuni casi, per la gestione del peso corporeo. Non essendo né diabetica né obesa, la donna non aveva potuto ottenere una prescrizione medica e aveva scelto di rivolgersi a un sito specializzato in prodotti per il benessere. Dopo l’autosomministrazione del contenuto della penna, si è sentita male e ha perso conoscenza. I familiari hanno allertato il Suem 118: all’arrivo del personale sanitario la glicemia era inferiore a 40 mg/dl, segno di un grave coma ipoglicemico.