Pharma diet, la nuova frontiera del dimagrimento tra farmaci, rischi e polemiche

Negli ultimi mesi sui social si è parlato anche di un possibile impatto sulla vita sessuale. Alcuni uomini hanno raccontato cali del desiderio o difficoltà erettili durante l’assunzione di questi farmaci, tanto che uno studio pubblicato sull’International Journal of Impotence Research ha segnalato circa 180 casi sospetti. Si tratta comunque di numeri bassi, e gli esperti invitano alla cautela: non è detto che ci sia un legame diretto. Anzi, altre ricerche hanno mostrato l’effetto opposto, con un miglioramento della funzione sessuale grazie al controllo del peso e della circolazione. Insomma, il tema resta aperto e controverso.