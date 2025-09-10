Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Guida alla buona spesa
strategie e accortezze

Mangiare sano, una scelta a caro prezzo?

Filiere corte, prodotti stagionali e la riduzione degli sprechi sono la base per costruire un'alimentazione corretta che non pesa sul portafoglio

10 Set 2025 - 09:17
© ansa

© ansa

La ricerca di un'alimentazione corretta, che sia un alleato per la salute, è uno degli elementi decisivi quando si sceglie cosa mettere in tavola. Ma se l’attenzione sul “sano” è sempre più centrale, spesso per molti il tema si accompagna al timore che possa rappresentare un peso eccessivo per le proprie finanze. Che mangiare sano significhi svuotare il portafoglio è una convinzione dura a morire: in realtà la differenza la fanno quasi sempre scelte accorte e consapevoli e non scontrini chilometrici.

Leggi anche

Scegliere local, eccellenza e salute

Etica e salute, il benessere animale

Un carrello “furbo” e sano, ma non caro

 Un carrello “furbo” può infatti far molto per una spesa salutare. Le regole base sono infatti piuttosto semplici. A partire da quella di puntare su frutta e verdura di stagione. I “fuori stagione" costano infatti di più perché devono essere importati o coltivati in serre energivore e spesso risultano anche meno ricchi di nutrienti. La scelta di alimenti a km zero o con una filiera corta garantisce poi una maggiore freschezza e una riduzione dei passaggi commerciali che spesso comportano un aumento dei costi.

Altro accorgimento riguarda la riduzione dell’acquisto di prodotti ultraprocessati, spesso più costosi e meno sani. Saper leggere le etichette è infine sempre un alleato vincente: oltre a permettere di orientarci in scelte più consapevoli, rende possibile distinguere tra i prodotti realmente sani e quelli che invece nascondono solo, o quasi, operazioni di marketing.

Leggi anche

Il consumatore consapevole, l’importanza di saper leggere l’etichetta

Ridurre gli sprechi

 Imparare a non sprecare è un’altra delle regole base per un'alimentazione sana senza costi eccessivi. Spesso infatti non è il prezzo del singolo alimento a pesare, ma quello che buttiamo via. Pianificare i pasti, conservare bene, saper riutilizzare ogni parte commestibile consente di risparmiare e di avere un'alimentazione sana ed equilibrata.

La convenienza della prevenzione

 Mangiare sano, poi, è anche una forma di prevenzione. Una dieta equilibrata aiuta infatti a prevenire patologie croniche legate a cattive abitudini alimentari, rappresentando quindi una sorta di investimento per il futuro, abbattendo potenziali costi sanitari.

Leggi anche

Mangiar bene, un viaggio di gusto e salute

spesa
cibo sano
prezzo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema