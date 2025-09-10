Mangiare sano, una scelta a caro prezzo?

La ricerca di un'alimentazione corretta, che sia un alleato per la salute, è uno degli elementi decisivi quando si sceglie cosa mettere in tavola. Ma se l’attenzione sul “sano” è sempre più centrale, spesso per molti il tema si accompagna al timore che possa rappresentare un peso eccessivo per le proprie finanze. Che mangiare sano significhi svuotare il portafoglio è una convinzione dura a morire: in realtà la differenza la fanno quasi sempre scelte accorte e consapevoli e non scontrini chilometrici.