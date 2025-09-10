Scegliere local, eccellenza e salute

Salute, eccellenza e sostenibilità. Sempre più spesso sono queste le direttrici che seguiamo quando scegliamo cosa portare in tavola. E sempre più spesso questi elementi si possono racchiudere in una sola parola: local. Optare per prodotti del territorio e con una filiera corta significa infatti che quello che finisce nel piatto è più fresco, ha fatto meno strada e spesso conserva più nutrienti.