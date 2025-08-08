Dimagrimento, la perdita di peso è doppia rinunciando ai cibi processati

Secondo i ricercatori lo studio fornisce informazioni importanti: da una parte mostra che è possibile coniugare la perdita di peso e l'uso di cibi ultra-processati, purché consumati nel rispetto delle linee guida nutrizionali, cioè limitando la quantità di calorie assunte e diversificando i nutrienti. Dall'altra, però, ribadisce che è meglio prediligere cibi non elaborati. "Dare priorità ad alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura, legumi e frutta secca e scegliere opzioni meno elaborate - come cibi integrali e cucinati in casa, piuttosto che cibi ultra-elaborati, confezionati o piatti pronti - probabilmente offre ulteriori benefici in termini di peso corporeo", afferma la coordinatrice dello studio Rachel Batterham.

