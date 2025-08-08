Dimagrimento, la perdita di peso è doppia rinunciando ai cibi processati

Secondo una ricerca dello University College di Londra, una dieta con cibi integrali e cucinati in casa facilita il controllo dell'appetito, con meno episodi di fame
© Istockphoto
Per dimagrire non contano solo le calorie e quanto i nutrienti siano bilanciati, ma anche quel che si mangia. In particolare, prediligendo cibi minimamente elaborati si potrebbe ottenere una perdita di peso doppia rispetto a quanto si otterrebbe consumando alimenti ultra-processati. È il dato che emerge da una ricerca coordinata dall'University College London pubblicata sulla rivista Nature Medicine.
Nello studio, cinquantacinque persone, divise in due gruppi, hanno seguito per otto settimane due differenti diete: entrambe erano rispettose delle linee guida inglesi per una corretta alimentazione in termini di bilanciamento tra i diversi nutrienti: grassi, proteine, carboidrati, sale, fibre. Tuttavia, una dieta era a basso contenuto di cibi elaborati, l'altra ricca di cibi ultra-processati. I volontari hanno ricevuto a casa i pasti senza subire limitazioni alle quantità da assumere. Al termine delle otto settimane, come semplice effetto del passaggio a una dieta più bilanciata, i ricercatori hanno osservato una perdita del 2% del peso nel primo gruppo e dell'1% nel secondo. La dieta con pochi cibi industriali, inoltre, sembrava facilitare il controllo dell'appetito, con meno episodi di fame, nel corso della giornata.
Secondo i ricercatori lo studio fornisce informazioni importanti: da una parte mostra che è possibile coniugare la perdita di peso e l'uso di cibi ultra-processati, purché consumati nel rispetto delle linee guida nutrizionali, cioè limitando la quantità di calorie assunte e diversificando i nutrienti. Dall'altra, però, ribadisce che è meglio prediligere cibi non elaborati. "Dare priorità ad alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura, legumi e frutta secca e scegliere opzioni meno elaborate - come cibi integrali e cucinati in casa, piuttosto che cibi ultra-elaborati, confezionati o piatti pronti - probabilmente offre ulteriori benefici in termini di peso corporeo", afferma la coordinatrice dello studio Rachel Batterham.
