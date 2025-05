Svelato uno dei misteri sul dimagrimento

"Circa il 40% della popolazione degli Stati Uniti e un individuo su sei in tutto il mondo soffre di obesità, con un costante aumento dell'incidenza a livello globale", spiegano i ricercatori. "Per combattere questa epidemia sono stati esplorati diversi interventi dietetici, come la restrizione dei carboidrati, dei grassi e, più recentemente, degli aminoacidi". Nello studio i ricercatori hanno analizzato l'impatto della rimozione di singoli aminoacidi sulla perdita di peso in topi di laboratorio individuando nella cisteina la molecola in grado di esercitare un effetto più marcato. In topi geneticamente modificati per non avere la capacità di produrre cisteina e nutriti con una dieta priva dell'aminoacido, è stata osservata una perdita di peso del 30%. L'esaurimento della cisteina, infatti, interrompe i normali percorsi metabolici utilizzati dalle cellule dei mammiferi per convertire il cibo in energia, costringendo gli animali a bruciare rapidamente le riserve di grasso per soddisfare le richieste di energia, spiega l'ateneo americano.