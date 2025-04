Il digiuno intermittente? Per dimagrire è meglio delle diete ipocaloriche

È questa la conclusione di un nuovo studio americano che ha confrontato gli effetti dei due regimi alimentari su 125 partecipanti sovrappeso o obesi, divisi in due gruppi. Uno in cui i partecipanti seguivano il digiuno intermittente, l'altro in cui i volontari facevano una dieta con il 35% delle calorie in meno rispetto alla norma. Dopo un anno "i digiunatori intermittenti" erano dimagriti di circa 8 kg in più rispetto a chi aveva scelta una dieta ipocalioica standard, e avevano eliminato il 7,6% del peso corporeo rispetto al 5% in meno raggiunto dagli altri.