Mit: "Il digiuno intermittente aumenta il rischio di tumore al colon"

Il digiuno intermittente torna a far parlare di sé, ma questa volta come regime alimentare che aumenta il rischio di tumore al colon. La scoperta è del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. In uno studio su dei topi i ricercatori hanno visto come i roditori che digiunavano per 24 ore e poi mangiavano presentavano un rischio "elevato" di formazione di tumori precancerosi in questa parte dell'intestino.