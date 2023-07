Digiuno intermittente, ma non solo: ecco le diete di moda per l'estate

"Zona Bianca" fa il punto su alcuni metodi per dimagrire più in fretta

Ormai ci siamo, l'estate è arrivata e la prova costume incombe. In tantissimi, in vista delle vacanze, provano in queste settimane a correre ai ripari per buttare giù quei chili di troppo in vista della spiaggia. "Zona Bianca" in un servizio mandato in onda nella puntata di lunedì 3 luglio ha spiegato che gli italiani a dieta in questo periodo superano i 16 milioni e i rimedi adottati per perdere peso sono i più stravaganti.

Spesso, infatti, quando si parla di diete si cerca di emulare l'ultima stravaganza dei vip, sempre all'avanguardia nel conoscere metodi di dimagrimento alternativi. In questi giorni si parla tanto di digiuno intermittente: la dieta che consiste nel digiunare per diverse ore prima di riprendere a mangiare regolarmente. Ma esistono molti altri rimedi per dimagrire: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per esempio, hanno scelto la dieta del "martedì liquido" che consiste nel mangiare cibi liquidi solo un giorno a settimana. La modella Adriana Lima mangia solo uova e acqua, mentre Victoria Beckham si è affidata alla dieta del "pugno", in cui ogni porzione non deve superare quella di un pugno.

Su Internet fioccano tantissimi tipi di queste diete come quella del batuffolo, quella del limone, quella del creatore della Bibbia e anche il detox con il gelato. Tuttavia, esistono dei rischi per chi si affida diete improvvisate o ai "diet-influencer" che le sponsorizzano sui social: "I rischi sono quelli dati da una non personalizzazione di questa ricerca - spiega il nutrizionista Massimo D'Angelo -, la dieta miracolosa non esiste".