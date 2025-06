Il digiuno intermittente? Efficace, ma non più delle diete tradizionali

Il digiuno intermittente, invece, ha perso il confronto con la dieta tradizionale per quanto riguarda la riduzione dei livelli di colesterolo. "Il valore di questo studio non sta nello stabilire una strategia universalmente superiore", si legge in un editoriale pubblicato a corredo dell'articolo. "La ricerca di una dieta ideale applicabile all'intera popolazione è un approccio riduzionista che trascura la necessità di interventi personalizzati. La scelta del regime alimentare dovrebbe tenere conto dell'anamnesi, delle preferenze alimentari, del contesto psicosociale e della fattibilità di un'aderenza costante", conclude l'editoriale.