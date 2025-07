Calorie in eccesso o sedentarietà? Svelata la causa principale dell'obesità

Da obeso a silhouette invidiabile: alla première de I Puffi John Goodman si è presentato con circa 90 chili in meno. Un calo di peso notevole ottenuto grazie alla dieta mediterranea e all'esercizio fisico. E che riaccende i riflettori sul tema dell'obesità e su quale sia la causa principale dei chili in eccesso. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, non ci sono dubbi: l'obesità è causata da un eccessivo introito calorico più che dalla sedentarietà. Un verdetto che pone fine al dibattito sulla causa principale dell'obesità: alimentazione o la mancanza di esercizio fisico?