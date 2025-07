Perdere peso? Potrebbe essere una questione di gene: sperimentata una terapia permanente

Si chiama Exendin-4 ed è una molecola benefica che aiuta a perdere peso naturalmente, agendo sull'appetito e la glicemia. Purtroppo fino ad oggi non era mai stato possibile pensare che il corpo umano potesse produrla autonomamente. Ma le cose potrebbero cambiare presto. A sostenerlo, nel loro studio, pubblicato sulla rivista sulla rivista Communications Medicine, è un gruppo di ricerca dell'Università di Osaka, che ha provato a far sintetizzare all'organismo l'Exendin-4 lavorando direttamente sul DNA. Gli scienziati giapponesi hanno infatti sfruttato l'editing genetico per arricchirlo, introducendo nell'elica la molecola in grado di codificare la proteina per il dimagrimento. L'obiettivo finale sarebbe, come detto, quello di consentire al corpo di produrre da solo la medicina che gli permetta di perdere peso. Una vera rivoluzione che in un colpo solo cambierebbe tutto l'insieme delle terapie in uso al momento per risolvere problemi, anche cronici, di obesità. Niente più periodiche iniezioni insomma, ma una soluzione indolore per gestire una volta per tutte certe situazioni. La nuova cura genomica è già stata sperimentata con successo dai ricercatori su topi affetti da obesità e pre-diabete, cui è stato somministrato il gene in grado di processare l'Exadrin 4.