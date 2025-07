Nel suo periodo di massimo peso Goodman pesava circa 170 kg. Fu nel 2007 che l'attore decise di iniziare un percorso di fitness con la promessa di cambiare il suo stile di vita e perdere i chili in eccesso. In quel periodo la star di "Pappa e Ciccia" cominciò anche a smettere di bere.

Il suo coach gli propose un "piano alimentare in stile mediterraneo", incentrato su pesce, noci, olio d'oliva, verdura e frutta e uno di allenamenti basato su 10/12mila passi al giorni e sei giorni alla settimana di palestra su cyclette e tapis roulant.

Goodman ha sempre parlato apertamente del suo amore per il cibo, tanto che in passato aveva dichiarato a People: "Ci vuole un sacco di energia creativa per sedersi e pensare a cosa mangerai dopo".