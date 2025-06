Londra dichiara guerra all'obesità: sanzioni ai supermercati che vendono pochi cibi sani

I supermercati potranno decidere quale strategia adottare: non si tratta di un divieto di vendita di cibi calorici, ma, per esempio, di scontare quelli salutari, oppure incentivare i punti fedeltà legati agli acquisti di alimenti ipocalorici o magari cambiare le ricette dei cibi pronti (che in Gran Bretagna sono spesso il pasto più diffuso nelle famiglie). Per intenderci: patatine nascoste in fondo agli scaffali e 3x2 sui cereali integrali.